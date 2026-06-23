За несколько лет активисты передали бойцам более ста аппаратов.

Активисты добровольческого движения Владимирской области продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским военнослужащим на передовой. Участники волонтерского объединения «Северный ветер» наладили собственное производство беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, востребованных в зоне боевых действий.За время своей работы общественники изготовили и отправили на фронт свыше ста единиц такой техники. Помимо сборки БПЛА, волонтеры организовали курсы обучения пилотированию для бойцов, возвращающихся в зону проведения специальной военной операции.Практические занятия по управлению аппаратами проводятся на специализированном закрытом полигоне, оборудованном сложной полосой препятствий. Тренировки с использованием компактных дронов позволяют пилотам оттачивать мастерство маневрирования до совершенства.Для сборки одного самолета требуются доступные материалы, включая листовую фанеру, эпоксидный клей и полиуретановые панели. Добровольцы будут рады любой материально-технической помощи от неравнодушных граждан.