Указом Президента России Владимира Путина от 21 июня 2026 года за особые заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Людмиле Бабочкиной из

Указом Президента России Владимира Путина от 21 июня 2026 года за особые заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Людмиле Бабочкиной из Юрьев-Польского муниципального округа Владимирской области. Людмила Ильинична вместе с супругом Владимиром Васильевичем вырастили шестерых сыновей и шестерых дочерей. Добрая, отзывчивая, скромная, трудолюбивая мама стала достойным примером для своих 12