Стоит компания охотников (О), разговаривают кто каких зверей подстрелил на охоте
К ним подходит поручик Ржевский (ПР).
(О) – поручик, а может вы нам расскажите про охоту что-нибудь
(ПР) – конечно расскажу. Иду я как-то по лесу, охочусь, смотрю кабан.
(О) – поручик, да что вы п@здите, вы только баб трахать умеете.
(ПР) - да нет правда! Иду я как-то по лесу смотрю кабан. Я двустволку хвать, бах, готов. Ну кабан здоровенный, самому не донести, ну я ему левую ногу оторвал, положил на плече и иду себе дальше. Вдруг опять кабан еще больше первого, ну и этого застрелил, оторвал правую ногу, положил на плече, иду дальше.
Тут какая-то дама отвлекает (ПР).
(О) – поручик, ну продолжайте рассказ, нам интересно
(ПР) – а рассказ, а о чем я говорил?
(О)
еще анекдот!