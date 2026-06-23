Водителей просят заранее планировать пути объезда.

23 июня, в периоды с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, закроют проезд по улице Рабочий спуск. Ограничения движения с обеих сторон от путепровода связаны с началом подготовительных работ перед обновлением дорожного полотна под «черным мостом».Владельцев транспортных средств убедительно просят проявить повышенное внимание, придерживаться установленных правил дорожного движения и заранее составить альтернативные варианты объезда указанного участка.