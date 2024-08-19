В городе находятся 50 школ и 93 детских сада, все они готовы к приему детей, кроме школы № 26, где продолжается капитальный ремонт, запланированный на декабрь.

Перед началом учебного года глава Владимира Дмитрий Наумов осмотрел школы, в том числе 36-ю, где обучаются более 1600 детей. В этом году здесь капитально отремонтировали санузлы и входную группу, на что из бюджета выделили более 8 млн рублей. Также был проведён косметический ремонт и обновлена система видеонаблюдения.В школе создан инженерный класс, на его обустройство выделено ещё 5 млн рублей. Первые ученики начнут занятия до конца октября. В целом школа готова к новому учебному году, хотя необходимы дальнейшие ремонты актового зала и двора.Всего на подготовку школ и детских садов направили 83 млн рублей, ещё 57 млн — на ремонт асфальтового покрытия. В учреждениях закупаются учебники и заменяются мебель. В этом году в 35-й и 49-й школах откроются «Кванториумы», а в семи школах начнут работать кружки по беспилотникам.В городе находятся 50 школ и 93 детских сада, все они готовы к приему детей, кроме школы № 26, где продолжается капитальный ремонт, запланированный на декабрь.