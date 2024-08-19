Это город-заповедник во Владимирской области.

В начале августа в Суздале отпраздновали 1000-летие. В последние годы город стал точкой притяжения для туристов благодаря соседству памятников ЮНЕСКО и нетронутой русской природы.Население Суздаля — чуть больше девяти тысяч человек. При этом мероприятия по случаю 1000-летия . Фотографии с праздника можно .Суздаль расположен на реке Каменке, в 26 километрах к северу от Владимира. Город входит в Золотое Кольцо России. Между Владимиром и Суздалем регулярно курсируют автобусы. Время в пути — 50 минут. Стоимость поездки составляет от 143 рублей. Рейсы есть в расписании каждые полчаса, с 5 утра до 20.36. Посмотреть маршруты .Суздаль находится в 220 километрах от Москвы. На автомобиле можно доехать по Горьковскому или Ярославскому шоссе, а затем по федеральной трассе М-8. Время в пути составит около 3 часов без пробок.На автобусе придется потратить около 5 часов. Транспорт следует от Щелковского автовокзала до Шуи (Ивановская область) и по пути делают остановку в Суздале. Прямого железнодорожного сообщения из Москвы нет. Можно добраться до Владимира на «Ласточке» с Курского вокзала, а затем — на автобусе до Суздаля.Дорога из Санкт-Петербурга до Суздаля на машине займет 12-16 часов. На поезде можно добраться до Владимира, как и из Москвы. Быстрее всего следует «Сапсан», который идет в Нижний Новгород. Время в дороге — шесть часов.