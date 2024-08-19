Сельский староста – должность, которая появилась во Владимирской области еще в 90-е годы. Эти люди заботятся о благополучии и развитии малой родины, именно они занимаются благоустройством

Сельский староста – должность, которая появилась во Владимирской области еще в 90-е годы. Эти люди заботятся о благополучии и развитии малой родины, именно они занимаются благоустройством сел и деревень. Конечно, с помощью местных жителей. В этом году институт сельских старост празднует свои еще молодые 29 лет. Процветание жизни на селе — их заслуга. Екатерина Новикова,