Житель Рязани 2007 года рождения обвиняется в совершении двух преступлений.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в октябре 2024 года 16-летний житель Рязани вступил в сговор с неустановленными лицами через интернет.Подросток, по предварительным данным, должен был работать курьером. Он получил средства от потерпевших жителей Меленок в размере от 100 до 400 тысяч и перевёл большую часть тем, с кем был заключён договор. Общая сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей.На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.