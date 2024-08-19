«Ростелеком» обеспечил ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» и 18* общеобразовательных школ Владимирской области программируемыми учебными наборами для квадрокоптеров, включая

«Ростелеком» обеспечил ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» и 18* общеобразовательных школ Владимирской области программируемыми учебными наборами для квадрокоптеров, включая системы ультразвуковой навигации, малые полетные зоны, видеошлемы и т.д. Поставка осуществлена в рамках первого этапа национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), который определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и предполагает обучение подростков