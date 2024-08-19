Торговый дом «Транс-Альфа» успешно выполнил условия договора поставки раньше срока.

Сегодня, 19 августа, в депо «Владимирпассажиртранса» прибыло два новых троллейбуса, способных передвигаться на автономном ходу. Торговый дом «Транс-Альфа» успешно выполнил условия договора поставки раньше срока. Вологодская компания обязалась передать транспорт городу до 6 ноября, но сделала это менее чем через две недели после подписания контракта.Стоимость двух троллейбусов составила 53,4 миллиона рублей, что означает 26,7 миллиона рублей за каждый. Каждый из них способен вместить 90 пассажиров и развивать скорость до 60 км/ч. Внутри установлены системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС и световые табло. Главное преимущество этих троллейбусов заключается в том, что они могут двигаться без проводов, поэтому мэрии предстоит решить, на каких маршрутах их использовать. Однако сначала машины должны пройти приемку. Договор пока не исполнен полностью, и поставщику был выплачен только аванс.