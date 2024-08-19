Торговый дом «Транс-Альфа» успешно выполнил условия договора поставки раньше срока.
Сегодня, 19 августа, в депо «Владимирпассажиртранса» прибыло два новых троллейбуса, способных передвигаться на автономном ходу. Торговый дом «Транс-Альфа» успешно выполнил условия договора поставки раньше срока. Вологодская компания обязалась передать транспорт городу до 6 ноября, но сделала это менее чем через две недели после подписания контракта.
Стоимость двух троллейбусов составила 53,4 миллиона рублей, что означает 26,7 миллиона рублей за каждый. Каждый из них способен вместить 90 пассажиров и развивать скорость до 60 км/ч. Внутри установлены системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС и световые табло. Главное преимущество этих троллейбусов заключается в том, что они могут двигаться без проводов, поэтому мэрии предстоит решить, на каких маршрутах их использовать. Однако сначала машины должны пройти приемку. Договор пока не исполнен полностью, и поставщику был выплачен только аванс.