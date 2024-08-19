Капитальный ремонт стартовал в июле 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Меленковском районе проводится ремонт путепровода через Урвановское озеро. Этот объект соединяет деревни Усад и Елино, обеспечивая доступ к образовательным учреждениям, домам культуры и другим социальным объектам, как сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Капитальный ремонт стартовал в июле 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Протяженность мостового перехода составляет 169 метров, и последний раз его ремонтировали 20 лет назад. Также будут обновлены подходы к мосту, что включает более 200 км асфальтового покрытия.На время работ организована временная объездная дорога, а существующая понтонная переправа была перенесена. Строители уже завершили укладку песчаной площадки для 20 железобетонных свай и шпунтового ограждения – ключевого элемента конструкции. Эти сваи были забиты в грунт на глубину 12 метров, что значительно увеличивает срок службы переправы.Работы по созданию монополитных насадок и реконструкции подъездов с обеих сторон планируется завершить к ноябрю. Также будут установлены остановки, барьеры, пешеходные переходы, новое освещение и дорожные знаки, а также тротуары. После завершения капитального ремонта путепровод сможет выдерживать не только легковые автомобили, но и грузовики, уверяют строители.