Это поощрение было вручено за его трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу.

В соответствии с распоряжением Президента РФ «О поощрении» работнику из Владимирской области была вручена благодарность. Владимир Путин выразил свою благодарность Шилову Константину Львовичу, электромеханику производственного участка Горький-Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиала ООО «Российские железные дороги».Это поощрение было вручено за его трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу.