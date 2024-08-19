2 новых троллейбуса — в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» прибыли современные модели электротранспорта. Фото перевозки нового “рогатого” транспорта

2 новых троллейбуса — в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» прибыли современные модели электротранспорта. Фото перевозки нового “рогатого” транспорта «Авангард» появились в сети 19 августа. Как указывают в сообществе «Владимирский троллейбус», две красные машины – это то самое обещанное пополнение автопарка от вологодской компании «Транс-Альфа». Позже информация подтвердилась — об этом в своих соцсетях сообщил градоначальник