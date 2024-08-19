Так отметил Новый год, что сядет в колонию строгого режима. Ленинский районный суд вынес приговор владимирцу, который в праздничную ночь ударил наручниками полицейского в парке «Дружба».

Так отметил Новый год, что сядет в колонию строгого режима. Ленинский районный суд вынес приговор владимирцу, который в праздничную ночь ударил наручниками полицейского в парке «Дружба». Инцидент произошел 1 января в два часа ночи. Пьяный мужчина направлялся ко входу в парк, по пути матерясь и нарушая общественный порядок. В прокуратуре подчеркивают, что вел он себя