Идея заключается в том, чтобы вместо покупки букета на 1 сентября сделать пожертвование в благотворительный фонд «Алёша», который помогает лечить больных детей.

Всероссийская акция «Дети вместо цветов» пройдет в 11-й раз. Идея заключается в том, чтобы вместо покупки букета на 1 сентября сделать пожертвование в благотворительный фонд «Алёша», который помогает лечить больных детей.Однако полностью оставить учителя без цветов тоже нельзя. Поэтому родителям предлагается скинуться на один букет от класса, а оставшиеся средства направить на благотворительность. Проверить пожертвования можно на в разделе «Поступления». В конце акции фонд предоставит отчетные документы и озвучит общую сумму собранных средств.