На днях Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор по громкому делу.

На днях Владимирский областной суд вынес вердикт мужчине, который расправился с родителями, но даже не вспомнил, каким образом. С подробностями – vlad.aif.ru.И умерли в один день...Вечером 6 сентября 2022 года около 22.30 в дежурную часть пожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в Гороховецком районе Владимирской области. На месте ЧП сотрудники МЧС обнаружили два тела — мужчины и женщины. Позднее выяснится, что погибла супружеская пара не от огня, а от рук родного человека.Погибшая пара — Олег Иванович и Ольга Михайловна Суриковы. Они переехали в деревенский дом под Гороховцом за год до трагедии.3 августа 2022 года у мужчины был юбилей, ему исполнилось 60 лет. Поскольку этот день приходился на среду, празднование круглой даты решили отложить до 6 числа.В субботу за столом собралась вся родня, даже 31-летний сын Денис специально приехал из Нижнего Новгорода.Как рассказывали родственники, побывавшие на празднике, конфликтов среди присутствующих не происходило. Иногда вся компания выходила на улицу, гуляла по саду, купалась в бассейне. Периодически все возвращались в дом, чтобы закусить и выпить.Ближе к 18 часам гости начали расходиться.«Мы с семьей уезжали последними, — рассказывал Алексей, двоюродный племянник именинника. — Ко мне подошёл Денис и сказал, что Олег Иванович сошёл с ума и якобы говорит, что скоро начнёт всех убивать. Поэтому мы должны быстро собрать детей и уезжать. Но потом заявил, что пошутил» (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. — Прим. ред.).А ещё через непродолжительное время мужчина увидел, как Денис разложил перед отцом на кухонном столе несколько ножей и сказал: «выбирай, каким». Но тут появилась Ольга Михайловна и велела сыну прекратить заниматься глупостями.После этого инцидента родня разъехалась.Около 23 часов Алексею начали поступать сообщения из соцсетей, что горит дом его родственников. Не с первой попытки ему удалось дозвониться до Дениса. Когда же тот взял трубку, заявил, что находится на рыбалке с друзьями. Приехал на пепелище тот только к утру...Страшная шуткаНа месте ЧП уже работали следователи и сотрудники полиции. Соседи были удивлены, что пожар начался в спальне, где из электроприборов имелись только два бра. Проводку хозяева меняли недавно.Оперативники задержали Дениса Сурикова для дачи показаний. Мужчина рассказал стражам порядка свою версию: между ним и отцом произошёл конфликт, после которого Денис ушёл гулять с собакой, а когда вернулся, увидел разбросанные по дому вещи, отца с перерезанным горлом и мать без признаков жизни.«Я побежал на железнодорожную станцию, откуда позвонил другу Николаю, который сказал срочно приехать к нему — обеспечить себе алиби», — рассказывал Денис.Однако у Николая была иная версия. В ночь на 7 августа мужчина находился на рыбалке на берегу Оки. Около 9 часов вечера, после большого количества выпитого алкоголя, позвонил Денис. Со слов последнего, в дом к родителям зашел неизвестный, зарезал отца с матерью, а его ранил в ногу. Но Денис якобы успел убежать. На что Николай посоветовал другу вызвать полицию. Но тот сказал, что лучше приедет на Оку. Около 2 часов ночи Суриков был на месте.«Приятель повторил, что у него убили родителей. Но при этом вел себя крайне спокойно. Поэтому я не воспринял его слова всерьез, был уверен, что это какая-то страшная шутка», — говорил мужчина во время дачи показаний.Наутро Суриков уехал.Как в туманеВо время беседы в отделении полиции стали более четко вырисовываться события того злополучного вечера. В первую очередь, Денис пояснил, что после спиртного у него случаются провалы в памяти все бывает «как в ткмане». Поэтому на юбилее он старался не пить, но отец заставил употребить немного алкоголя.«Помню только — когда пришёл в сознание, отец лежал, мама тоже. Возле них были лужи крови. У меня самого левая рука в крови... Я сильно испугался, убежал из дома. Не помню, кто это сделал: то ли я, то ли не я. Скорее всего, все-таки я», — пояснил он.При проверке показаний на месте, обвиняемый вспомнил, как перерезал горло отцу, а потом ударил в сердце матери ножом. Дом он решил сжечь, чтобы скрыть следы преступления. С этой целью нашел в гараже бутылку с бензином и газовую горелку, при помощи которой поджег одеяло в комнате, где лежало тело отца.После содеянного мужчина сел в машину родителей и уехал в сторону Оки.В результате огонь уничтожил дом и находящееся в нём имущество на общую сумму около 2,5 млн рублей.Эксперты признали мужчину вменяемым...Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:«Владимирский областной суд признал Дениса Сурикова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год».Приговор в законную силу не вступил и модет быть обжалован сторонами дела.(Имена и фамилии фигурантов дела изменены. — Прим. ред.)