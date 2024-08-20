Огромная оранжевая Луна напоминает Солнце. Небесное светило опустилось прямо над горизонтом. Социальные сети заполонили кадры ночного небосвода. В ночь с 19 на 20 августа владимирцы вместе со

Огромная оранжевая Луна напоминает Солнце. Небесное светило опустилось прямо над горизонтом. Социальные сети заполонили кадры ночного небосвода. В ночь с 19 на 20 августа владимирцы вместе со всей Россией наблюдали суперлуние и относительно редкое событие – голубую Луну. Как говорят в планетарии, подобное сочетание повторится только в марте 2037 года. Само суперлуние — явление не