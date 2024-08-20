Рыбное производство компании ООО «ФБФ» находится на улице 16 лет Октября. Непередаваемый запах ежедневно преследовал местных жителей. Люди разместили информацию в соцсети, а также написали

Рыбное производство компании ООО «ФБФ» находится на улице 16 лет Октября. Непередаваемый запах ежедневно преследовал местных жителей. Люди разместили информацию в соцсети, а также написали обращение в Роспотребнадзор. Представители надзорного ведомства провели внеплановую выездную проверку. Из пресс-релиза Роспотребнадзора области Ввиду возможного риска для здоровья граждан, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области была проведена внеплановая выездная проверка,