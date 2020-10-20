Голливудский актер Джефф Бриджес, известный широкой публике благодаря роли Джеффри Чувака Лебовски по прозвищу Чувак из культового фильма братьев Коэн Большой Лебовски, заболел раком, ..

Голливудский актер Джефф Бриджес, известный широкой публике благодаря роли Джеффри Чувака Лебовски по прозвищу Чувак из культового фильма братьев Коэн "Большой Лебовски", заболел раком, передает . Своих поклонников артист успокоил тем, что врачи дают ему благоприятный прогноз. Впрочем, диагноз у него серьезны – лимфома.Всего за свою карьеру Джефф Бриджес успел сняться в 92 картинах – как авторских лентах, так и голливудских блокбастерах. Первый полнометражный фильм, в котором он снялся, вышел на экраны еще в 1970 году.