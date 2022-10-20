Главные новости к этому часу:
Ковровский мост.
- Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел...
Главные новости к этому часу:
Ковровский мост.
- Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна. Когда открытие?
Подлинная история.
-Тайна даты смерти князя Петра Багратиона и любовная переписка Федора Достоевского. В областном госархиве создают реестр уникальных региональных документов.
Русские дни в Армении.
-Потешные игры, музицирование на ложках и живые матрешки. Владимирские волонтеры познакомили армянских детей с русскими традициями.