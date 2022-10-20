Главные новости к этому часу: Ковровский мост. - Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел...

Главные новости к этому часу:Ковровский мост.- Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна. Когда открытие?Подлинная история.-Тайна даты смерти князя Петра Багратиона и любовная переписка Федора Достоевского. В областном госархиве создают реестр уникальных региональных документов.Русские дни в Армении.-Потешные игры, музицирование на ложках и живые матрешки. Владимирские волонтеры познакомили армянских детей с русскими традициями.