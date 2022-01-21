Учащиеся колледжа поблагодарили сотрудников полиции и представителя общественного совета при ОМВД за предоставленную возможность личного общения.

В преддверии Дня российского студенчества межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный» принял на однодневную стажировку студентов Гусевского стекольного колледжа. В мероприятии принял участие представитель общественного совета при ОМВД Эдуард Коршунов.Знакомство участников мероприятия с отделом началось с рассказа заместителя начальника ОМВД подполковника внутренней службы Константина Крупского об основных направлениях деятельности полицейских.Далее «студенческий десант» переместился в спортивный зал, где эксперты-криминалисты продемонстрировали учащимся процесс снятия отпечатков пальцев с различных поверхностей, рассказали о проводимых исследованиях изъятых с мест происшествий следов.После познавательной экскурсии участники акции переместились в актовый зал отдела, где специалист отдела по работе с личным составом рассказала будущим выпускникам о возможности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и порядке отбора кандидатов на службу. Продолжил беседу представитель патрульно-постовой службы полиции, которой поделился своим опытом службы, рассказал о специфике профессии, о том, как проходят рабочие будни полицейского.Представитель общественного совета при ОМВД Эдуард Коршунов побеседовал с ребятами на тему профилактики преступлений в подростковой среде и недопустимости употребления молодыми людьми наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий и курительных смесей.В завершение встречи молодые люди поблагодарили полицейских за предоставленную возможность личного общения, а полицейские пожелали студентам успехов в учебе и пригласили на службу в органы внутренних дел.