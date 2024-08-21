Статистику они выложили у себя в телеграм-канале.

В Следственном комитете по Владимирской области подвели итоги первого полугодия по преступлениям в сфере информационных технологий. Статистику они выложили у себя в телеграм-канале.С развитием информационно-телекоммуникационных технологий наблюдается рост преступлений, совершаемых с использованием ресурсов Интернета, социальных сетей, мессенджеров, банковских карт и онлайн-переводов, а также мобильных устройств и программного обеспечения.В первом полугодии 2024 года следственные органы направили в суд 81 уголовное дело против 87 лиц за преступления, совершенные с применением информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.Всего было расследовано 117 преступлений данной категории, из которых 68 были совершены с использованием Интернета, включая 27 случаев в социальных сетях и 21 — в мессенджерах. Также 43 преступления связаны с использованием пластиковых карт, а 34 — с мобильными устройствами и компьютерной техникой.Наибольшее число расследованных дел касается хищений средств с использованием пластиковых карт и онлайн-переводов, а также незаконного создания и реорганизации юридических лиц, когда документы для регистрации так называемых «фирм-однодневок» подаются удаленно.Из 117 расследованных преступлений 33 были совершены в отношении несовершеннолетних, а 16 — несовершеннолетними.Особое беспокойство вызывает регулярное выявление преступлений, совершаемых через Интернет, в том числе:- против половой свободы детей и связанных с распространением материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (в суд направлено 6 уголовных дел);- связанных с незаконным оборотом наркотиков с вовлечением подростков (в суд направлено 10 уголовных дел).