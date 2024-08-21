Пожар, унесший жизнь 47-летнего мужчины, случился в Гороховце вчера, 20 августа. В 21:13 спасателям поступил вызов о возгорании квартиры в жилом доме №26 на улице Мира. Как сообщили в МЧС, на место

Пожар, унесший жизнь 47-летнего мужчины, случился в Гороховце вчера, 20 августа. В 21:13 спасателям поступил вызов о возгорании квартиры в жилом доме №26 на улице Мира. Как сообщили в МЧС, на место немедленно прибыли пожарные. Они эвакуировали из дома 30 человек, среди которых было 4 ребенка. Спасатели потушили огонь на площади 4 квадратных метра. К