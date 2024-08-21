В истории с проблемными владимирскими ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» к ответственности могут привлечь не только Игоря Другова. В интервью «Шестому каналу» прокурор Владимирской

В истории с проблемными владимирскими ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» к ответственности могут привлечь не только Игоря Другова. В интервью «Шестому каналу» прокурор Владимирской области Иван Грибов рассказал, что в уголовном деле о мошенничестве, возбуждённом в отношении застройщика фигурируют и другие лица. Иван Грибов, прокурор Владимирской области Лица, которые помогали ему в той