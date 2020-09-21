Команда Владимирской области победила на 4 богатырских играх. Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств прошел на Соборной площади в эти выходные. Одна из

Команда Владимирской области победила на 4 богатырских играх. Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств прошел на Соборной площади в эти выходные. Одна из главных и самая зрелищная часть фестиваля – турнир по силовом экстриму. В этом году спортсмены показывали свои силы в удержании и метании бочек, в парной становой тяге, проходили «богатырскую