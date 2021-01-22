Этот вопрос сегодня обсудит оперштаб.

Этот вопрос сегодня обсудит оперштаб."Будем стараться пойти навстречу, но надо ориентироваться на показатели сложившееся обстановки на сегодняшний момент. Будем опираться на мнение Роспотребнадзора",– сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.Также сегодняна традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе сообщили, что коллективный иммунитет сейчас в области составляет 20%.Вместе с тем,пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова сообщила:"Можно сказать, что вирус COVID-19 будет сезонным, как вирусы гриппа.На сегодняшний день выйти с предложением по снятию тех или иных санитарных мероприятий не планируется".