Этот вопрос сегодня обсудит оперштаб.
Этот вопрос сегодня обсудит оперштаб.
"Будем стараться пойти навстречу, но надо ориентироваться на показатели сложившееся обстановки на сегодняшний момент. Будем опираться на мнение Роспотребнадзора",
– сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.
Также сегодня
на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе сообщили, что коллективный иммунитет сейчас в области составляет 20%.
Вместе с тем,
пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова сообщила:
"М
ожно сказать, что вирус COVID-19 будет сезонным, как вирусы гриппа.
На сегодняшний день выйти с предложением по снятию тех или иных санитарных мероприятий не планируется".