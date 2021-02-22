Пользователи соцсетей предлагают на эти деньги отремонтировать Дом народного творчества.

Жители Судогды активно обсуждают от Клуба им. Горького к городскому ЗАГСу. На это власти могут потратить около 3,6 миллионов рублей. Неужели в этом есть какая-то необходимость? – задаются вопросом вязниковцы. Эти средства можно потратить на благоустройство города более разумно. Пользователи соцсетей предлагают на эти деньги отремонтировать Дом народного творчества. «А то страшно в нём находиться», - пишут они. И почему именно к ЗАГСу? Вряд ли он станет символом семейного благополучия для новобрачных.