Владимирский драмтеатр — в числе лучших на IV Международном фестивале камерных театральных форм...

Владимирский драмтеатр — в числе лучших на IV Международном фестивале камерных театральных форм «Островский FEST» в городе Кинешма.Спектакль "Скрипка Ротшильда" по рассказу А.П. Чехова в постановке Владимира Кузнецова победил в номинации «Лучший спектакль фестиваля», сообщает telegram-канал администрации Владимирской области.В числе участников фестиваля театры из Санкт-Петербурга, Таганрога, Москвы, Костромы, Владимирской, Рязанской областей, а также из Армении, Азербайджана, Казахстана и Франции. Всего 18 театральных коллективов.Поздравляем с заслуженной наградой актеров, постановочную команду и всех, кто трудился над спектаклем за кулисами!Фото: telegram-канал администрации Владимирской области