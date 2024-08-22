Владимирская область вошла в список десяти регионов Российской Федерации, которые досрочно завершили действующую программу расселения аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Владимирская область вошла в список десяти регионов Российской Федерации, которые досрочно завершили действующую программу расселения аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря реализации нацпроекта новую крышу над головой получили 9,15 тыс. наших земляков. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Руководитель региона-33 отметил, что в программу расселения были включены дома, до января 2017 года признанные непригодными для проживания. Начиная с 2019 года было освобождено 151,79 тыс. кв. м. аварийного жилья, а взамен граждане получили новые квартиры.«Рассчитываем, что в новом году в России стартует «2 серия» программы. Наши муниципалитеты подготовили реестры домов, признанных нуждающимися в расселении после 2017 года», - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.