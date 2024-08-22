Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Кольчугино межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, о чем сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.В ходе проверки было установлено, что директор МУП города Кольчугино «Коммунальник» назначил на должность главного бухгалтера свою тещу. Это создало конфликт интересов, поскольку личные интересы могли повлиять на выполнение служебных обязанностей, включая решения о премировании, материальном стимулировании и дисциплинарной ответственности.Директор, нарушив закон, не предпринял необходимых мер для разрешения конфликта. После выявления нарушений прокуроры направили представление, по итогам рассмотрения которого главный бухгалтер была уволена.