В пятницу, 23 августа, на улицах Большой Московской и Большой Нижегородской во Владимире запретят движение транспорта.

В пятницу, 23 августа, на улицах Большой Московской и Большой Нижегородской во Владимире запретят движение транспорта. Об этом рассказала горадминистрации.Движение будет перекрыто с 10.30 до 12.00. Ограничения связаны с проведением торжества по случаю 80-летия со дня образования УМВД России по Владимирской области.«Также в этот период будут изменены маршруты общественного транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.