В области появится государственное бюджетное учреждение “Дом дружбы народов”. Решение принял глава региона. Новая госструктура будет отвечать за реализацию проектов национальных

В области появится государственное бюджетное учреждение “Дом дружбы народов”. Решение принял глава региона. Новая госструктура будет отвечать за реализацию проектов национальных диаспор Владимирской области, – уточняют в пресс-службе областной администрации. Основная цель учреждения – создание условий для реализации национально-культурных прав жителей Владимирской области, относящих себя к определённым этническим группам,сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия