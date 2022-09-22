Музей выделил 7,8 млн рублей на капремонт.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник намерен открыть в доме №107 по улице Большой Нижегородской реставрационный центр. Ранее в здании располагался мебельный салон «Маяк».В 2019 году помещения передали ВСМЗ. Музей выделил 7,8 млн рублей на капремонт. Площадь недвижимого имущества составляет 1447,2 квадратных метра. Под мастерские отдадут почти тысячу.На цоколе здания разместят фотолабораторю, лаборатории исследований, столярную мастерскую. На первом этаже займутся реставрацией предметов из металла, стекла, камня и керамики. На втором планируют реставрировать мебель и наладить перетяжку обивки. На третьем - реставрировать архивные, библиотечные материалы и графику. На четвёртом обоснуются специалисты по работе с деревянной резьбой, полихромными скульптурами, живописью.В проекте предусмотрены санузлы, гардероб, хранилище музейных экспонатов, конференц-зал.Торги состоятся 4 октября. Сдать ПСД необходимо через 8 месяцев после подписания контракта.