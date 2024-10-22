Арины Подгорнова – студентка Покровского филиала МПГУ. Недавно девушка завоевала титул чемпионки на Чемпионате мира WPF по пауэрлифтингу, сообщили в правительстве области. Спортсменка

Арины Подгорнова – студентка Покровского филиала МПГУ. Недавно девушка завоевала титул чемпионки на Чемпионате мира WPF по пауэрлифтингу, сообщили в правительстве области. Спортсменка соревновалась в жиме лежа в весовой категории 67,5 кг. Вес штанги, которую подняла Арина, 87,5 килограммов. Чемпионка начала заниматься спортом еще в детстве – она ходила на художественную гимнастику и карате. Пауэрлифтингом