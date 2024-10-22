Дороги на улицах Стрелецкая, Бобкова, Мусоргского, Танеева, Глинки, Суздальская во Владимире усыпаны ямами, проломами и выбоинами. К такому выводу пришли полицейские и прокуратура после

Дороги на улицах Стрелецкая, Бобкова, Мусоргского, Танеева, Глинки, Суздальская во Владимире усыпаны ямами, проломами и выбоинами. К такому выводу пришли полицейские и прокуратура после проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ненадлежащее состояние дороги создавало угрозу для участников дорожного движения. Управление ЖКХ администрации Владимира получило представление, после чего асфальт отремонтировали.