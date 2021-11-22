Необходимо, чтобы налогоплательщикам было комфортно, отметил глава ФНС Даниил Егоров.

Федеральная налоговая служба хочет отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, к 2024 году служба планирует отказаться от этой декларации по всем налоговым вычетам.Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев, — сказал господин Егоров РБК. По его словам, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Он объяснил, что возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным.Налог на доходы физлиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически, он удерживается из зарплаты. В ряде случаев требуется декларация по форме 3-НДФЛ. Например, при получении дохода от продажи имущества, выигрыша в лотерею, от источников за пределами России. Также декларации подают индивидуальные предприниматели, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Также форма 3-НДФЛ нужна при подаче документов на налоговый вычет.ФНС планирует автоматизировать сервисы по всем налоговым вычетам. Мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы, — добавил глава ведомства.С 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения вычетов физлица должны завести личный кабинет на сайте ФНС, заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы не требуется.