Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи сети? Чему удивлялись? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Его представит моя коллега Мария Платанюк.

Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали пользователи сети? Чему удивлялись? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Его представит моя коллега Мария Платанюк.Дорожная разметка нового уровня, "лётчики" на трассах, дождь из сапог во Владимире и белка-сладкоежка. Самое яркое сетевое - в одном обзоре прямо сейчас. Но вначале заглянем в аккаунты ГТРК "Владимир".В нашем инстаграме - последствия грозового фронта на родине Алексея Фатьянова и необычный питомец, который живёт дома у владимирца. Дай пять, Гарри! Это не собака, а вуалевый песец. В тик-токе "Вести-Владимир" вы найдёте комментарии нутрициолога. Как есть овощи и фрукты правильно, по науке? Расскажем.В "Подслушано в Гусе"- благодарность врачам и медсёстрам ковидного госпиталя в Гусь-Хрустальном. Тем, кто боролся за жизнь. "Вы Ангелы", -пишет автор поста. Спасибо за доброту и сострадание.В этом же сообществе - "больное дорожное". Дорога между микрорайоном и Теплицким проспектом. Нанесена свежая разметка, а рядом целый остров из песка и грязи.Тему разметки продолжает ковровское «Подслушано». Как вам такой вариант? Смотрим вместе. Кто ответственный за этот участок, спрашивают в сети.- Вот "Заря", делают новую дорогу. Разметочку накидали. Супер разметка, видали, какая разметка?Ковровский паблик сообщает о коммунальной аварии. Второй раз за месяц участок по улице Щеглова затапливает канализация. Зловонные реки текут от военного городка.- Окна не открыть, запах неимоверныйЖара в регионе отступила. Но на неделе был зафиксирован и "новый температурный рекорд". Как вам плюс 49 на табло у химзавода?Инстаграм-аккаунт "Владимир-сообщество жителей» зафиксировал "осадки" в Восточном районе. В Добром прошёл дождь из женских сапог. И здесь же тревожные кадры с участка возле центра ИЗО. Когда уже появится лежачий полицейский на злополучном переходе? Куда торопился этот лётчик? Ведь дорогу переходил мужчина с грудничком на руках.Далее - Ковров. Водитель едва не сбил пешеходов на улице Кирова. Свыше 40 тысяч просмотров. Наезд автоледи на велосипедиста на зебре. Опаснейшие обгоны из "АлексАвтоЛайф". Куда спешат эти водители? И стоит ли так рисковать?"Подслушано Судогда" делится кадрами железнодорожной ветки, ведущей из посёлка Андреево в Дюкинский карьер. Когда-то по ней регулярно курсировали вагоны. Сейчас дорога используется лишь частично. А один из участков совсем заброшен. А это бывший завод железобетонных изделий в Судогде. На крыше уже растут деревья, как заметил автор ролика Альберт Ашрятов.- Вырос целый лес, скоро грибы уже собирать можно будет.В Вязниковском районе в Шустове появилась памятная стела. Село отметило пятисотлетие.Также "Вязники наш город" вспоминают съёмки короткометражного фильма "Чай", которые проходили в окрестностях города. Драма режиссёра Анны Кузьминых. В кадре - потрясающий вязниковский венец и недавно ушедший от нас Пётр Мамонов. Глубокий, мудрый, светлый.- Ты вот сюда приехала, чтобы в себя прийти. А что значит в себя прийти? Прийти в соответствие с замыслом.В Александрове прямо на улицах города замечены змеи. На 2-й Стрелецкой очаровательные щенки ищут дом. А в "Вязниках наш город" - рассказ о волонтёрах Никологорской школы. Ребята помогают в передержке и выгуле собак. "Добро не уходит на каникулы".В "Природе Владимирской области" в кадр попала молодая камышница. Это Радужный. Видео Валерия Савельева.И здесь же, в парковой зоне - белка-сладкоежка. Кто рано встаёт, тот успеет конфету урвать. Белочка, по всей видимости, уплетает шоколад.Лето - время солнца, позитива и, конечно, танцев. Владимирцы пересматривают и репостят следующее видео.Лунная походка - новый уровень. "Как будто взлетает парень, поборол гравитацию", - комментирует пользователь Олег Минин.Пусть ваше лето будет добрым и заряжающим. Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного" WhatsApp. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях, будем вместе в эфире и в сети. До встречи!!!