Фигурант употребил спиртное, в тайне от друга взял ключи от его авто и отправился кататься.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)).Днем 9 мая текущего года сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Муромский», находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Мурома, обратили внимание на автомобиль «ГАЗ», траектория движения которого вызвала сомнения в трезвости водителя. Транспортное средство было остановлено. Находившийся за рулем мужчина не отрицал, что перед поездкой употребил спиртное.При дальнейшей проверке полицейские установили, что водитель не имеет права управления транспортом, авто принадлежит его приятелю, а фигурант тайно взял ключи, чтобы покататься.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.