Прокуроры подали иски в суд не только на выплату зарплаты, но и на компенсацию за задержки и моральный ущерб.

Надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращениям сотрудников компании ОКТО. О результатах сообщили представители прокуратуры у себя в телеграм-канале.В течение двух месяцев — февраля и марта — руководство компании накопило задолженность по зарплате перед 101 работником, общая сумма долга превысила четыре миллиона рублей.Прокуроры подали иски в суд не только на выплату зарплаты, но и на компенсацию за задержки и моральный ущерб. Директору компании было выдано представление, ему угрожает значительный штраф. В настоящее время все средства работникам выплачены.