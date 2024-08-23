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<a href="https://33live.ru/novosti/23-08-2024-o-stroitelstve-zdravooxranenii-borbe-s-korrupciej-i-bolevyx-tochkax-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">О строительстве, здравоохранении, борьбе с коррупцией и “болевых точках” Владимирской области</a> - О защите прав граждан, борьбе с коррупцией, контроле строительства соцобъектов,транспортной реформе в областном центре и реставраторах Золотых ворот. На эти и другие актуальные темы в