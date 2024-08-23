Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграме.

Вязниковская межрайонная прокуратура помогла жителям поселка Мстера получить качественное водоснабжение. Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграме.Прокуратура проверила жалобу одной жительницы на плохое водоснабжение. Выяснили, что летом на улице Профсоюзной не хватало напора воды из-за большой нагрузки на сеть.Прокуратура обошла квартиры, и люди рассказали о своем недовольстве качеством воды. Вода в дома поступает с магистральной линии, которая проходит по улице Советская, и дома заявителей находятся в конце этой линии.Из-за проблем с водоснабжением прокурор обратился к директору муниципального предприятия, что привело к переподключению жителей к новой линии на улицах Мира и Маяковского. Это улучшило напор воды в домах.