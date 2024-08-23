Власти готовы выделить на выполнение работ 112 миллионов 689 тысяч рублей.

20 августа на портале госзакупок было опубликовано извещение о начале приема заявок для участия в аукционе на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Первомайский, расположенном в Новосельском сельском поселении Ковровского района.Власти готовы выделить на выполнение работ 112 миллионов 689 тысяч рублей. После заключения контракта подрядчик должен немедленно приступить к строительству и завершить его до 30 ноября текущего года.Следует отметить, что предыдущий подрядчик практически не выполнил никаких работ, поэтому новому исполнителю предстоит приложить усилия. Новый ФОК будет рассчитан на 6 человек и должен включать тренажёрный зал, фитнес-зал, игровые площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, душевые, раздевалки, а также административные и хозяйственные помещения. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 5 сентября.