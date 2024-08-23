Свой юбилей Борис Иванович Зимонин, участник Великой Отечественной войны, отметил 20 августа. Ветеран проживает в поселке Уршельский. Борис Иванович родился в Брянской области в селе Печня.

Свой юбилей Борис Иванович Зимонин, участник Великой Отечественной войны, отметил 20 августа. Ветеран проживает в поселке Уршельский. Борис Иванович родился в Брянской области в селе Печня. Он отправился на фронд в 1943 году. Там он служил старшим оружейным мастером в танковом корпусе. Борис Зимонин принимал участие в операциях по освобождению Белоруссии, Украины и Польши. День