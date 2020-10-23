Исследователи из штата Орегон, США, установили период, на протяжении которого заболевшие COVID-19 могут заразить других людей. Ученые отметили, что этот срок разнится в зависимости от тяжести ..

Исследователи из штата Орегон, США, установили период, на протяжении которого заболевшие COVID-19 могут заразить других людей. Ученые отметили, что этот срок разнится в зависимости от тяжести болезни.Специалисты выяснили, что при легкой или бессимптомной форме коронавирусной инфекции больных достаточно изолировать на 10 дней. А вот те, кто столкнулся с осложнениями, должны дистанцироваться от окружающих вдвое больше – на протяжении 20 дней, сообщает телеканал "".