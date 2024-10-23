Дети и пожилые люди, как правило, погибали из-за недостатка присмотра и помощи.

Владимирская область пережила трагичный купальный сезон 2024 года, в ходе которого утонули 36 взрослых и 2 ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.Основной причиной гибели взрослого населения стало нахождение на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Дети и пожилые люди, как правило, погибали из-за недостатка присмотра и помощи. Всего с начала года на водоемах во Владимирской области погибли 46 человек.Напомним, ранее мы писали, что