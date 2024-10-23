Вот уже два года жители соседних домов возле ДДюТ страдают от звуков, доносящихся с детской площадки. Там установлен металлофон, на котором, если сыграть на пластинах по порядку, можно

Вот уже два года жители соседних домов возле ДДюТ страдают от звуков, доносящихся с детской площадки. Там установлен металлофон, на котором, если сыграть на пластинах по порядку, можно воспроизвести гимн России. Некоторые дети просто бьют по клавишам хаотично. И вот недавно кто-то залил металлофон герметиком. Об этом рассказал журналист Михаил Мойсеянчик, автор телеграм-канала «Зеленая шапка».