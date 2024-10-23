Самыми популярными странами для посещения стали Турция, Абхазия и Беларусь — здесь отдохнуло 51% от всех выезжающих за рубеж.

Самыми популярными странами для посещения стали Турция, Абхазия и Беларусь — здесь отдохнуло 51% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2,5 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».За первую половину осени туристический поток вырос на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость туристами из Владимира увеличилась на 16%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий россиянин.Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости, а тройку лидеров замыкает Беларусь. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Египет (популярность этого направления выросла на 15%) и Грузия (32%).Наибольший прирост турпотока (135%) демонстрируют страны Азии. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Вьетнам. Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне, либо упали на 3-40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года.Количество поездок путешественников из Владимира на африканский континент выросло на 8%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте – Египет и Марокко.В страны Ближнего и Среднего Востока туристы из Владимира стали летать на 17% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (15%) и Иран (40%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (58%).Значительный прирост популярности у туристов из Владимира продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 27%. Чаще всего россияне посещали Румынию, Германию и Грецию. А интенсивнее всего турпоток рос в Германию (62%), Румынию (35%) и Францию (28%).Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако, по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 50% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика коснулась и Соединенных Штатов Америки, здесь падение составило 22%, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место, после США, занимают Куба и Мексика, это связано с наличием прямых перелетов из России.Аналитики зафиксировали существенный рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился в 2 раза, а чаще всего владимирские путешественники посещали Австралию и Танзанию.