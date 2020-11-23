Мещанский суд Москвы вынес приговор сотруднику МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину, передает . Его признали виновным в хищении 62 миллионов рублей. Генерала приговорили к восьми годам лишения свободы.

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