Мещанский суд Москвы вынес приговор сотруднику МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину, передает . Его признали виновным в хищении 62 миллионов рублей. Генерала приговорили к восьми ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-11-2020-generalu-mvd-dali-vosem-let-kolonii.html" target="_blank">Генералу МВД дали восемь лет колонии</a> - Мещанский суд Москвы вынес приговор сотруднику МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину, передает . Его признали виновным в хищении 62 миллионов рублей. Генерала приговорили к восьми ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-11-2020-generalu-mvd-dali-vosem-let-kolonii.html]Генералу МВД дали восемь лет колонии[/url] - Мещанский суд Москвы вынес приговор сотруднику МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину, передает . Его признали виновным в хищении 62 миллионов рублей. Генерала приговорили к восьми ..