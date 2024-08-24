Женщина получила тяжкий вред здоровью в ходе ДТП по пути на место работы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, заявительница попала в ДТП во время поездки к месту работы в с. Беляницыно. Инцидент произошёл 31 октября 2022 года, виновный в аварии осуждён на год. Потерпевшая была госпитализирована с травмами.Работодатель не проинформировал прокуратуру об аварии в установленные сроки. Информация об инциденте была передана только в феврале 2024 года, в связи с чем женщине не выплатили положенную страховку.Потерпевшая обратилась с заявлением в прокуратуру, после чего была организована проверка. Прокурор передал иск в суд с требованием обязать организацию выплатить 1 070 000 рублей. В эту сумму входит моральная компенсация и ранее невыплаченная страховка.Помимо этого, женщина долгое время была госпитализирована и не получила должного лечения, однако в медико-социальной экспертизе ей неоднократно и необоснованно отказывали. В связи с данным фактом главному врачу Юрьев-Польской ЦРБ внесено представление. Заявительница получила направление на экспертизу.