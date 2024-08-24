Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении в торговом центре.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 18 августа поступило заявление от местной жительницы. Женщина работает продавцом в торговом центре. Она сообщила о разбойном нападении.По предварительным данным, мужчина зашёл в магазин с коляской, куда сложил куртку и несколько пар в обуви. Подозреваемый попытался скрыться, но потерпевшая потребовала оплатить товар. В итоге мужчина стал угрожать чем-то похожим на нож, чтобы женщина не обратилась в органы.В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Как выяснилось, мужчина угрожал сломанным игрушечным ножом. На данный момент возбуждено уголовное дело, вещи возвращены в магазин.