Рабочая поездка намечена на 26 января.

Завтра 26 января первый замгубернатора Владимирской области Александр Ремига совершит рабочую поездку в Собинский район. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Александр Александрович побывает на трёх предприятиях Лакинска. Он посетит «Лакинский текстиль», «Владимирский консервный завод» и «Здоровые продукты».«Будут обсуждаться вопросы расширения производственных площадей, роста выпуска продукции и её реализации в федеральных торговых сетях», - уточнили в Белом доме.